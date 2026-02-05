ヒップホップユニット・Creepy Nutsの楽曲『オトノケ』が、『Bling-Bang-Bang-Born』に続いてアメリカレコード協会（RIAA）からゴールド公式認定を受けたことが発表されました。アメリカレコード協会は1952年に設立された機関で、アメリカ国内でのセールスに応じてゴールド＆プラチナ認定を行ってきました。ゴールド認定とは、アメリカ国内でのデジタルシングルのダウンロード数と、ストリーミング数の合計が50万ユニット以上を記