ドル売り反応、新規失業保険申請件数が増加、ドル円一時１５６．６６レベル＝ＮＹ為替 米新規失業保険申請件数は23.1万件と前回の20.9万件から予想以上に増加した。これを受けて、ドル売り反応が広がっている。ドル円は安値を156.66レベルに更新。ユーロドルは高値を1.1810レベルまで小幅伸ばした。米10年債利回りは4.23％台に低下している。 USD/JPY156.69EUR/USD1.1803