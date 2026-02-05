・貿易の逆風にもかかわらず製造業に回復力。 ・成長は主にサービス業、特にＩＴ・通信分野が牽引。 ・労働市場が所得を支える。 ・企業はデジタル技術への投資を増加。 ・地政学的状況下でユーロ圏を強化する必要性。 ・外部環境は依然として厳しい。