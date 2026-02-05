全国高校スキー大会（５日・北海道名寄ピヤシリシャンツェほか＝読売新聞社共催）――ノルディック複合の男子は、糸氏（いとうじ）琉人（長野・飯山３年）が初優勝した。前半飛躍で首位になり、後半距離（１０キロ）で逃げ切った。女子は昨年の世界選手権代表、海沼優月（秋田・鹿角３年）が優勝。アルペン男子の大回転は、渡辺悠翔（長野・長野日大３年）が制した。ノルディック複合男子で優勝した糸氏は、前半飛躍でＫ点（９