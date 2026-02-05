2001年に創設され、渋谷を本拠地に活動していたギャルサークル『Angeleek』が令和に復活。活動への思いや、ギャルの魅力を取材しました。『Angeleek』は2001年に創設され、渋谷のセンター街を本拠地に活動していたギャルサークル。当時のギャル文化に大きな影響を与え、数々のメディアに出演するなど世間から注目される存在に成長しました。しかし、ブームの終わりなど様々な理由により、今から約20年前に8代目をもって解散しまし