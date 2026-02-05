3月20日より劇場上映される『マクロスプラス -MOVIE EDITION- 4K REMASTER ver.』。TOHOシネマズ 新宿ほか15館の上映劇場が発表された。 参考：『マクロス』に求められる“歌姫”の資質とは？新オーディションと過去作の歴史を分析 『マクロスプラス』は、1994年～1995年にかけてOVAが発表され、1995年10月には劇場版が公開されたアニメーション作品。当時、セル画アニメと最先端CGを融合し『マクロス』