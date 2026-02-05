水道機工 [東証Ｓ] が2月5日大引け後(22:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は9.1億円の黒字(前年同期は4億円の赤字)に浮上して着地した。 併せて、通期の同利益を従来予想の12.5億円→19億円(前期は13.7億円)に52.0％上方修正し、一転して38.1％増益を見込み、一気に5期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3