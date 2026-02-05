2026年2月7日（土）から15日（日）まで、『大丸札幌店』にて、横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』の初の期間限定ポップアップストアが開催されます。 画像：横浜バニラ株式会社 『横浜バニラ』は、横浜で生まれ育った髙橋優斗が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランド。髙橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手が