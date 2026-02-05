日本バスケットボール協会は５日、天皇杯の優勝Ｔシャツについて、本来予定していたデザインとは異なるものを発送してしまう事態が発生したとして謝罪した。同大会はアルバルク東京が優勝したが、ＳＮＳなどでは決勝の相手だったシーホース三河のクラブロゴが印刷されたＴシャツが届いたことが複数報告されていた。同協会は「該当のお客様に多大なご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。該当のお客様には、個別