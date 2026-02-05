【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比24銭円高ドル安の1ドル＝156円59〜69銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1798〜1808ドル、184円85〜95銭。朝方発表された米週間失業保険申請件数が予想よりも多かったことなどを受け、米長期金利が低下。日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りが優勢となった。