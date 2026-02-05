ミラノ・コルティナ五輪の取材（解説）のため、現地入りしたスピードスケート女子で五輪２大会連続メダリストの高木菜那さんが５日（日本時間）、Ｘに新規投稿。現地ホテルでの戸惑いを伝えた。「これはどうやってシャワーを浴びたら床が水浸しにならずに済むのか…オリンピックの課題がまた一つできてしまった…皆様。良い方法求む。」とトイレとシャワーが別れておらず、洗面台も含めて一部屋に収まった現地ホテルの写