キヤノンは2月5日、RFマウントの交換レンズの新製品「RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM」を発表した。フルサイズ対応のフィッシュアイズームで、世界で初めて全周190°の画角をカバーした。価格はオープンで、キヤノンオンラインショップでの価格は258,500円。発売は2月20日。RFマウント初のフィッシュアイズーム「RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM」EFマウント版の「EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM」（2011年7月発売）以来、約1