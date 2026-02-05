ドラゴンゲート５日の後楽園ホール大会にノアのマサ北宮（３７）が登場し、シュンスカイウォーカー率いるユニット「ＰＳＹＰＡＴＲＡ（サイパトラ）」に助太刀することを宣言した。この日の第６試合ではシュンと極悪軍「我蛇髑髏」のＢＩＧＢＯＳＳ清水との一騎打ちが行われた。試合は２人がもみ合った際に、シュンのマスクが脱げてしまい、その罪をかぶせられた清水が反則負けとなる苦い決着を迎えた。納得できない清水とシュ