ブーツの出番が多くなりがちな冬の足元を気分転換したくなったら「モカシン」に注目してみて。大人女性の足元にぴったりな上品さが魅力のデザインを、今回は【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。春コーデでも大活躍してくれそうです。 大人女性のおしゃれを足元から演出 【ZARA】「スプリットスエードモカシン」\8,990（税込） スエード素材のやわらかな表情が、大人の足元になじみそう。