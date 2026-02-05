ナレッジピースは、東京都が主催する「地域に貢献！東京シニア創業者大賞」において、2026年1月22日に大賞を受賞しました。 ナレッジピース「東京シニア創業者大賞」大賞受賞 表彰名:地域に貢献！東京シニア創業者大賞主催:東京都、一般社団法人東京都信用金庫協会、一般社団法人東京都信用組合協会表彰式日時:2026年1月22日表彰式会場:Tokyo Innovation Base（東京都が運営するスタートアップ支援拠点） 「