群馬県の老舗水沢うどん店・大澤屋が、2025年2月3日より伊香保石段街で「マグカップうどん」の提供を開始。 大澤屋「マグカップうどん」 提供開始日：2025年2月3日（月）から。販売場所：伊香保石段街（群馬県渋川市）。大澤屋は、群馬県を代表する水沢うどんの名店です。今回登場するのは、マグカップに入った立ち食いスタイルのうどん。温泉街を散策しながら、本格的な水沢うどんを手軽に味わえます。 「未