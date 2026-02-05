レアルが、京都・宮川町に最高級町家「鈴 京都鴨川 hitotose 夏-Natsu-」を2026年3月1日にオープン！1日1組限定の一棟貸し宿で、本格サウナと京都の伝統美を体験できます。 レアル「鈴 京都鴨川 hitotose 夏-Natsu-」 施設名：鈴 京都鴨川 hitotose 夏-Natsu-開業日：2026年3月1日(日)所在地：京都府京都市東山区宮川筋6丁目374-1アクセス：京阪本線「清水五条」駅 最高級町家「hitotoseシリーズ」の2号店と