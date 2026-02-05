タレント・横澤夏子（35）が5日に更新されたテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）のYouTubeチャンネルに出演し、子育てでイラッとする瞬間について語る場面があった。この日は「でんぱ組.inc」の元メンバー・古川未鈴と、モデルでタレントの「くみっきー」こと舟山久美子がゲスト出演。「自我の芽生え!4歳児の壁スペシャル」とし、子供の好き嫌いや、ウソ、習い事をどうするかなど、ざっくばらんに語り合った。