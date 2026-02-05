台本もカットもない真剣勝負。三浦翔平がトッププロに対して見せたここ一番の度胸は、役者業で培った賜物だ。【映像】同い年に見えない？ 三浦vs“半年で9億”荒稼ぎプロ各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第8回が1月31日に放送。人気俳優・三浦翔平が“獲得賞金9