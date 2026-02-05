久保建英は2022年にレアル・ソシエダへ移籍して以降、毎シーズン30試合以上出場し続け、チームの主力を担い続けてきた。今季も前半戦はリーグ戦で1ゴール1アシストと伸び悩んだものの、監督交代後の12月のレバンテ戦でゴールを挙げると3試合連続得点に関与し再び存在感を放っている。現在は1月18日に行われたバルセロナ戦で左ハムストリングを痛め、日本に一時帰国となっているが、クラブではその存在は絶対的な信頼が置かれている