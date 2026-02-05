日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスでプレイする26歳FWエディ・エンケティアは今冬の退団が間近に迫っていたという。2024年夏にアーセナルからの移籍を決断し、パレスに加入したエンケティアだったが、期待されていたほどのパフォーマンスを残せていない。今シーズンはここまで公式戦19試合で4ゴール1アシストを記録しているが、プレイタイムは690分のみと定位置を確保するまでには至っていない状況が続いている。そ