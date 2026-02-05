２月８日投開票の衆議院議員選挙。徳島１区と２区の終盤の情勢です。ＪＮＮは２月３日〜５日、インターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。■徳島１区：徳島市、小松島市、阿南市など徳島１区では自民・仁木さんが優位に立っています。徳島１区には４人が立候補していて、自民・前職の仁木博文さんが先行。自民支持層の７割を固めています。中道・前職の高橋永さんが続き、維新・元職の吉田知代さん、参政