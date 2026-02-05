２月８日投開票の衆議院議員選挙。滋賀１区から３区の終盤の情勢です。ＪＮＮは２月３日〜５日、インターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。■滋賀１区：大津市、高島市滋賀１区では自民・大岡さんが先行しています。滋賀１区には４人が立候補していて、自民・前職の大岡敏孝さんがリードしていて、自民支持層の７割近くを固めています。維新・前職の斎藤アレックスさんが続き、国民・新人の河井昭成さん