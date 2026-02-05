２月８日投開票の衆議院議員選挙。兵庫７区から１２区の終盤の情勢です。ＪＮＮは２月３日〜５日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。■兵庫７区：西宮市（一部除く）、芦屋市兵庫７区では自民・山田さんが先行しています。兵庫７区には５人が立候補していて、自民・前職の山田賢司さんがリードしていて、自民支持層の７割あまりを固めています。維新・前職の三木圭恵さん、中道・前職の岡田悟さ