２月８日投開票の衆議院議員選挙、大阪１６区から１９区の終盤の情勢です。ＪＮＮは２月３日〜５日、インターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。 ■大阪１６区：堺市堺区・東区・北区大阪１６区では、維新・黒田さんがやや先行しています。大阪１６区には４人が立候補していて、維新・前職の黒田征樹さんが一歩リードしています。黒田さんは幅広い年齢層から支持を得て、維新支持層の８割弱を固めたほか