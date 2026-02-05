２月８日投開票の衆議院議員選挙、大阪６区から１０区の終盤の情勢です。ＪＮＮは２月３日〜５日、インターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。 ■大阪６区：大阪市旭区・鶴見区、守口市、門真市大阪６区では、維新・西田さんが先行しています。大阪６区には５人が立候補していて、維新・前職の西田薫さんが、維新支持層の６割以上を固めてリードしています。自民・新人の永井正史さん、中道・新人の阪本