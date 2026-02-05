２月８日投開票の衆議院議員選挙、大阪１区から５区の終盤の情勢です。ＪＮＮは２月３日〜５日、インターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。■大阪１区：大阪市中央区・西区・港区・天王寺区・浪速区・東成区大阪１区では、維新・井上さんが優位に立っています。大阪１区には５人が立候補していて、維新・前職の井上英孝さんがリードしています。井上さんは維新支持層の７割弱を固めています。自民・元職