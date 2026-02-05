1月30日、米ロサンゼルスで、「ICEは今すぐ出ていけ」と書かれたプラカードを掲げる抗議集会の参加者（共同）【ミラノ共同】米オリンピック・パラリンピック委員会幹部は5日の記者会見で、ミラノ・コルティナ冬季五輪に米政府が派遣する移民・税関捜査局（ICE）の捜査官は「米代表団には同行していない」と述べ、代表団とは無関係だと強調した。ICEによる米国人射殺事件や移民摘発を受けて派遣への反発が起きており、火消しを