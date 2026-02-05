女優の當真あみが５日、東京・港区の高輪ゲートウェイ駅前で行われた「ＴＡＫＡＮＡＷＡＬＩＧＨＴＪОＵＲＮＥＹ」（１１日まで）のオープニングイベントに出席した。今年挑戦してみたいことには「ダイビング」。沖縄出身だが、未経験といい「今年の夏、機会があれば挑戦したい」と意欲を見せた。２４年１１月から同駅前の「ＴＡＫＡＮＡＷＡＧＡＴＥＷＡＹＣＩＴＹ」のＣМに出演する。プライベートでも訪れたこと