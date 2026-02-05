「完璧すぎて言うことがない」とFPも唸った資産内容この連載のタイトルは「貯蓄の達人」ですが、この「達人」とは「ある分野の奥義に達している人」「物事の道理に深く通じた人」という意味となります。こういう人は、大人になって突然才能を開花させることもあれば、子どもの頃から非凡な資質があった人もいるでしょう。 今回登場いただく赤毛のアンさん（44歳）は、都内に住む4人家族。以前に、保険の保障の過不足や資産運用の内