2022年、北京冬季五輪フィギュアスケート女子の公式練習で、エテリ・トゥトベリゼ・コーチ（右）と話すカミラ・ワリエワ＝北京【ミラノ共同】世界反ドーピング機関（WADA）のバンカ委員長は5日、フィギュアスケート女子のカミラ・ワリエワ（ロシア）を指導したコーチのエテリ・トゥトベリゼ氏がミラノ・コルティナ冬季五輪に参加することについて「彼女を除外する法的な理由はないが、個人的な感想としては、違和感がある」と述