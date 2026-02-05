【ストックホルム＝秋山洋成、ロンドン＝市川大輔】欧州中央銀行（ＥＣＢ）は５日の定例理事会で、政策金利を５会合連続で据え置いた。ＥＣＢは、物価上昇率が中長期的に目標の２％で推移するとみている。民間銀行がＥＣＢにお金を預ける際に適用する「中銀預入金利」を、現行の２・０％で維持した。ＥＣＢは「物価上昇率は中期的に目標の２％で安定すると再確認した。経済は底堅く推移している」としながらも、「世界的な貿