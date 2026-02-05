オリックス・太田椋内野手が右足首の違和感を訴え、トレーナー指示の別メニュー調整となった。この日は、室内練習場で打撃練習などで調整。岸田監督は「そんなに大きなことはないけど一応、炎症はあるみたいなので大事を取って。時期的にはまだまだ無理しなくてもいい」と説明した。