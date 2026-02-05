ドル円１５６．９０近辺、ユーロドル１．１８００近辺＝ＮＹ為替 ＮＹ序盤にかけて、ドル円は156.90近辺、ユーロドルは1.1800近辺で推移している。ドル円はロンドン市場で高値を157.34付近まで伸ばしたあとは、反落している。ポンド売りにともなうポンド円の下落や、介入警戒感などが円の買い戻しにつながっているもよう。ユーロドルは1.1800付近と1.1780-1.1809までのレンジ内に収まっている。このあとは