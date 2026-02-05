日本時間２２時３０分に米新規失業保険申請件数（01/25 - 01/31）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 新規失業保険申請件数（01/25 - 01/31）22:30 予想21.0万件前回20.9万件（新規失業保険申請件数) 予想184.0万件前回182.7万件（継続受給者数)