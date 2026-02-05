ＥＣＢ 主要3金利を据え置くことを決定 最新の評価では、インフレ率が中期的に2％の目標値で安定化することが再確認された 世界経済が厳しい環境にある中でも、欧州経済は回復力を維持している 低失業率、堅調な民間部門のバランスシート、防衛・インフラ分野における公共支出の段階的拡大、過去の利下げによる支援効果が成長を支えている 一方で、特に継続する世界的な貿易政策の不確実性や地政学的緊張により、先行