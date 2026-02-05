ＥＣＢ 理事会は、中期的にインフレ率が2％の目標値で安定することを確実に実現する決意 適切な金融政策スタンスを決定するにあたり、データ依存型かつ会合ごとのアプローチを継続する 特に、理事会の金利決定は、新たな経済・金融データ、基礎的なインフレの動向、金融政策の伝達力などを踏まえ、インフレ見通しとそのリスクに関する評価に基づいて行われる 理事会は特定の金利経路を事前約束するもので