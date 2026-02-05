ドイツ・フランクフルトにある欧州中央銀行（ECB）＝2022年7月（ロイター＝共同）【フランクフルト共同】欧州中央銀行（ECB）は5日の理事会で、政策金利として重視する中銀預金金利を2.0％に維持すると決めた。金利据え置きは5会合連続。物価上昇率は中期的に目標の2％前後で安定するとみて、現在の金利水準を保つのが適切だと判断した。ラガルド総裁は記者会見で「物価見通しは通常より不確実性が高まっている」と指摘した。