ウクライナ和平に向けたアメリカとロシア、ウクライナの3者協議が5日も行われました。新たな捕虜交換では合意に達しましたが、焦点の領土問題などで進展があったかは不透明です。アメリカとロシア、ウクライナの3者協議はUAE＝アラブ首長国連邦で2日間にわたって行われ、アメリカのウィトコフ特使は5日、自身のSNSで「5か月ぶりの捕虜交換で合意した」と成果を強調しました。タス通信によりますと、ロシアとウクライナは5日、両国