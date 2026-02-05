俳優の賀来賢人さん（36）が、アメリカのロサンゼルスを拠点とする大手エンターテインメント・マネジメント会社と契約を締結したことが発表されました。賀来さんは、ハリウッドの第一線で活躍するトップスターを数多く擁する大手事務所『Artists First（アーティスツ・ファースト）』と契約を締結。同事務所が、日本人俳優と契約を結ぶのは賀来さんが初めてだということです。賀来さんはコメントを発表し、「この度、アメリカのArt