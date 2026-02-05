ミラノ・コルティナ冬季五輪のカーリングが行われるイタリア・コルティナダンペッツォの会場で練習する各国選手たち＝4日スポーツ仲裁裁判所（CAS）は5日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のカーリング女子イタリア代表から外れたアンジェラ・ロメイが、国際連盟などを相手に選考の見直しを求めた訴えを受理したと発表した。ロメイはイタリア氷上スポーツ連盟の幹部の娘が経験豊富な選手を差し置いて代表に選ばれたことについて、