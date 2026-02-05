お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之が5日配信のテレ朝Podcast「ウエストランド井口と吉住の孤独アジト」（木曜前6・00）で、積立NISA（少額投資非課税制度）を始められない理由を明かした。買い物の流儀についてトークする中で「人が言うことを絶対に聞きたくない」と、他人に流されることを嫌い自身の選択を重んじるという井口。積立NISAにも話題が及ぶと「こんな話していいのか分からないけどさ…」と切り出した。薦