「無表情の人が増えている」という話を、このところ続けて聞いた。そういえばと思い当たる節もある。人に愛想を振りまくことはいけないと思っているのか、あるいは無駄に笑うと下に見られると肩肘を張っているのかは分からない。あいさつはするけど無表情。あいさつをした瞬間、人は無意識にほほ笑むのではないかと思うが、実態はそうではないようだ。新しいスポーツジムに行ったら共働きで2人の子を育てているマナさん（44歳）。