アイドルグループ・櫻坂46の武元唯衣（23）が5日、自身のブログを更新。14thシングル「The growing up train」の活動をもって、グループから卒業すると発表した。SNS上では、大の武元ファンを公言する芸人を心配する声が上がっている。【画像】櫻坂46・武元唯衣、卒業発表大ファン芸人が宣言大の武元ファンとして知られるのは、カラタチ・前田壮太。『M-1グランプリ2024』の敗者復活でも、ネタ中に「唯衣ちゃん、見てる？」