強い冬型の気圧配置の影響などにより、６〜８日は北日本から西日本の日本海側を中心に大雪の恐れがある。８日の衆院選投開票日に大雪のピークを迎える予想で、気象庁は交通障害や雪崩などに注意・警戒を呼びかけている。同庁によると、警報級の大雪の可能性がある期間は、北海道６〜７日、東北７〜８日、北陸と近畿、中国８日。７〜８日は、九州や西日本〜東日本の太平洋側で積雪の可能性があり、東京都内でも平地で積雪の恐れ