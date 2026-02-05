ミラノ・コルティナオリンピックの開幕を直前に控える中、大会を狙ったロシアによるサイバー攻撃があったとイタリアの副首相が発表しました。ロイター通信によりますと、イタリアのタヤーニ副首相は4日、オリンピック関連のホームページを狙ったサイバー攻撃があり、阻止したと明らかにしました。ほかにもイタリア外務省のオフィスやコルティナダンペッツォのホテルなどが狙われ、タヤーニ副首相は、攻撃が「ロシア由来のもの」だ