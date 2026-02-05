今回、Ray WEB編集部は、バイト先の嫌なお局について読者に話を聞いて漫画にしてみました。お局からの嫌味に耐えきれなくなり、泣いてしまった主人公。このあと、“まさかの人物”登場でお局を撃退します...！原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】お局からの嫌味に耐えきれず号泣...それを【まさかの人物】が見ていて！？