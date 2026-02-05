ミラノ・コルティナ冬季五輪のアイスホッケー会場＝1月、ミラノミラノ・コルティナ冬季五輪の大会組織委員会は5日、アイスホッケー女子で同日に実施予定だったフィンランド―カナダを12日に延期すると発表した。フィンランド代表内でノロウイルス感染が確認されたため。（共同）