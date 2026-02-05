「ハロー！プロジェクト」所属のアイドルグループ、つばきファクトリーの元メンバー岸本ゆめの（25）が5日、大阪市のロフトプラスワンWESTで、弾き語り＆トークイベント「いつぶりやねんオカン！」を開催した。飲食をしながら歌とトークを楽しむアットホームな形で行われた地元ライブ。「こういう感じのイベントは初めて。しかも、大阪で。皆さんのおかげです。ありがとうございます」と感謝した。大阪に帰るのは久しぶり。昨年は