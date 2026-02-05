民間車最高レベルの防御力！メルセデス・ベンツは2026年1月30日、新型「Sクラス」の大幅改良モデルを世界初公開しました。そのラインナップの中で、究極の安全性を提供する防弾仕様車「S 680 GUARD 4MATIC（S 680 ガード4マチック）」も同時に発表されました。【画像】超カッコイイ！ これが防御力高めな新型「“最上級”セダン」です！ 画像で見る（54枚）メルセデス・ベンツは90年以上にわたり、各国の元首や王室、実業家